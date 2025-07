Di Lorenzo a CRC: "Le gambe stanno meglio, i nuovi si sono già integrati per un motivo! Sul ritiro e gli obiettivi..."

Notizie Napoli calcio - Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC al termine dell’amichevole Napoli-Catanzaro 2-1:

‚ÄúVincere √® sempre bello, partita diversa oggi rispetto a quella contro l‚ÄôArezzo. Stiamo lavorando tanto e le gambe stanno meglio, siamo contenti di questa vittoria anche se √® un‚Äôamichevole precampionato‚ÄĚ.

Bilancio del ritiro di Dimaro? Domani ultima seduta, poi stacchiamo due giorni e riprenderemo direttamente a Castel di Sangro. √ą un periodo in cui si lavora tanto, ma il ritiro serve anche per conoscere i nuovi giocatori che per fortuna sono arrivati subito. Il gruppo di base gi√† era importante, ora sono stati aggiunti altri calciatori forti e ci sono tutte le basi per fare una bella annata‚ÄĚ.

Differenze rispetto alla gara contro l‚ÄôArezzo? Le gambe stanno meglio, piano piano riusciamo a conoscerci meglio anche con i nuovi in campo. Credo che abbiamo fatto una buona partita e siamo contenti‚ÄĚ.

L‚Äôarrivo di Beukema? Si √® integrato da subito, anche perch√® alla base c‚Äô√® un gruppo solido, di persone e calciatori per bene. Per chi arriva √® pi√Ļ facile integrarsi‚ÄĚ.

Partecipazione dei tifosi? Ogni anno a Dimaro c‚Äô√® un po‚Äô di Napoli che si trasferisce, √® bello e coinvolgente. Ci aiuta a sentire meno la fatica‚ÄĚ.