Sky - Napoli-Juanlu, ecco perché non si sblocca l'affare: cosa manca per chiudere

Ultimissime Calcio Napoli, si lavora non solo per Dan Ndoye ma anche per Juanlu Sanchez per il ruolo di vice Giovanni Di Lorenzo.

Calciomercato Napoli, perché non si sblocca Juanlu Sanchez

Arrivano aggiornamenti in diretta a SkySport24 dall’esperto di mercato Emanuele Baiocchini: “In questo caso la richiesta è di 17 milioni di euro, il Siviglia ha bisogno di fare cassa e ha inizialmente chiesto 20 milioni. La proposta del Napoli, invece, è stata di 12 più 4 ma il Siviglia quei 17 li vorrebbe garantiti a prescindere dai bonus. Trattativa che va a vanti anche da qualche settimana, difficile da concludere, ma il club è molto interessato al giocatore”.