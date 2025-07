Parma, paura per Ondrejka: grave infortunio in amichevole, via in ambulanza

Il ritiro estivo del Parma in Austria si apre nel peggiore dei modi. Durante l’amichevole disputata contro il Werder Brema, Jacob Ondrejka è stato protagonista sfortunato di un episodio che appare grave: l'esterno svedese è infatti rimasto vittima di un infortunio che, a giudicare dalle reazioni dei presenti, appare molto serio. Il calciatore del Parma, infatti, si sarebbe fatto male dopo un contrasto con Felix Agu ed essere ricaduto in maniera scomposta a terra.

L'infortunio è parso subito grave per l'esterno crociato, che è rimasto accasciato a terra molto dolorante con le mani a coprire il volto. Alcuni compagni, visibilmente scossi, hanno aiutato i soccorritori a posizionare il giocatore sulla barella, prima del trasporto in ambulanza. Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla natura dell’infortunio, ma le prime ipotesi parlano di un possibile trauma importante alla caviglia o al ginocchio, causato da un movimento innaturale nell’atterraggio. Occhio quindi alle prossime ore: presto capiremo quali sono le condizioni di Ondrejka e i suoi tempi di recupero.