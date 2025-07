La leggenda del ciclismo Moser incontra Conte e Oriali: per il mister è arrivato un regalo con dedica | FOTO

Per scaramanzia ciò che porta bene non si cambia... Nello sport vi sono decine e decine di esempi al riguardo (dagli indumenti, agli attrezzi, alla posizione delle bottigliette d’acqua in campo…) e nemmeno il calcio si sottrae a questa “legge”. Così anche quest’anno Francesco Moser è salito in Val di Sole, per incontrare l’amico Antonio Conte e Lele Oriali sul campo di Dimaro Folgarida dove il Napoli campione d’Italia sta faticando per preparare una stagione speciale che lo vedrà impegnato su quattro fronti: Campionato per difendere lo scudetto, Champions League dove ritorna dopo un anno di pausa, Coppa Italia e Supercoppa.

Qualche minuto di aneddoti, battute e sorrisi. E di complimenti per l’ottima preparazione delle strutture sportive messe a disposizione dall’amministrazione comunale guidata da Marco Panciera e dall’Apt Val di Sole.

Lo scorso anno Francesco Moser e la compagna Mara Mosole incontrò il presidente De Laurentiis, lo Chief Revenue Officer Tommaso Bianchini, il tecnico Antonio Conte e il responsabile gestione sportiva della prima squadra Lele Oriali, omaggiandoli con una speciale bottiglia 51,151 TRENTO DOC impreziosita da dedica personalizzata. Mara preannunciò al tecnico la vittoria in campionato. Cosa poi avvenuta. Così il siparietto si è ripetuto anche quest’anno. Vedi mai….