Sky - Tutto fermo per Ndoye: ecco le offerte Napoli-Nottingham a confronto

Calciomercato Napoli, altri colpi in arrivo dopo l’ultimo approdo di Vanja Milinkovic-Savic. Si lavora in particolare per Dan Ndoye in attacco e anche di questo si è parlato in diretta a SkySport24.

Calciomercato Napoli, ultimissimi aggiornamenti su Ndoye

Ecco quanto riferito in particolare dall’esperto Emanuele Baiocchini: “Oggi non ci sono novità per Ndoye: siamo fermi alla sensazione che il Nottingham possa fare un rilancio in questo weekend al Bologna. Il giocatore ha un accordo sia col Napoli per circa 3 milioni e sia col Nottingham da 4.5.

La seconda offerta è più alta e c’è il richiamo della Premier League anche se il Nottingham non disputa le coppe mentre dall’altra parte il Napoli disputerà la Champions.

Gli inglesi hanno proposto 30 milioni bonus inclusi, i partenopei 40 bonus inclusi. Entrambe le offerte rifiutate: il primo che arriverà alla richiesta emiliana lo prenderà. Bologna felice perché intanto si è innescata un’asta per l’esterno svizzero”.