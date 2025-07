Da Bologna - Il Napoli rilancerà per Ndoye, ma i felsinei sperano in un'asta con il Nottingham

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere di Bologna scrive su Ndoye:

"Sono i giorni più caldi per Dan Ndoye : ieri l’esterno è tornato in gruppo, ma tutto intorno a lui si muove il mercato e il Bologna confida nell’effetto asta per arrivare alla cifra che serve per cederlo, ovvero 45 milioni. Senza se e senza ma, intesi come bonus e percentuali. Il Napoli è pronto ad aumentare la proposta al club rossoblù avvicinandosi a quella cifra: c’è chi parla di una offerta da 40 milioni più 5 di bonus e un 10% sulla futura rivendita (ma con la base del prestito con obbligo di riscatto tra un anno, già usata per Lucca) e chi dice che sia pronta una offerta a titolo definitivo da 42 milioni complessivi a cui aggiungere la percentuale del 10% sulla rivendita".