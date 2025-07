Calciomercato Napoli, si lavora non solo in entrata ma anche in uscita con almeno quattro situazioni da definire come ha ricordato anche Emanuele Baiocchini in diretta a SkySport24.

Calciomercato Napoli, ultimissime in uscita

“In uscita c’è Simeone piace tanto al Pisa ma ora occhio anche al Torino: potrebbe infatti accendersi l’interesse nel caso in cui Sanabria dovesse lasciare davvero. Sarà ceduto Cheddira e anche Zanoli che il Napoli ha provato a inserire nella trattativa per Ndoye”.