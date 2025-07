Ziliani: "Solo il calcio italiano può continuare a tollerare che ci sia un club con regole solo sue..."

Paolo Ziliani, giornalista, ha pubblicato un lungo tweet sul proprio account X. Di seguito uno stralcio:

"La Juventus annuncia: "Stiamo facendo le solite plusvalenze farlocche ma per noi non lo sono". E dopo quelle di Cambiaso e Douglas Luiz (già bocciate dalla Consob) arriva quella di Alberto Costa Solo un movimento indegno come quello del calcio italiano può continuare a tollerare che ci sia un club che si muove come il Marchese del Grillo e sostiene che le sole regole che contano sono le sue. La Consob ha già dichiarato "non conformi" i suoi bilanci per tutta una serie di illeciti amministrativi tra cui quello delle plusvalenze indebite già costatole caro: ma lei non solo persevera, ma addirittura oggi le annuncia