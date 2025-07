CdM - Le condizioni poste dal Napoli per Sterling e Grealish

Il Corriere del Mezzogiorno scrive su Sterling e Grealish per il Napoli:

"Nelle ultime ore è caldo il nome di Raheem Sterling, 30 anni, una vita al top tra Liverpool, il City di De Bruyne, il Chelsea e l’Arsenal, l’ultimo club in cui ha giocato in prestito per un anno. La proprietà è dei Blues , titolari di un cartellino costato 56 milioni di euro nel 2022. Del tutto proibitivo è il suo ingaggio da 325.000 sterline a settimana: 15,6 milioni di euro a stagione. Solo se il Chelsea dovesse contribuire, il Napoli ci farà un pensierino. Così come per Grealish".