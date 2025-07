Trentino Marketing, il CEO Rossini: "Cinquantamila presenze a Carciato! Rinnovo col Napoli? C'è la volontà, sarebbe un peccato non proseguire"

Maurizio Rossini, CEO Trentino Marketing, è intervenuto in diretta ai microfoni di CalcioNapoli24 TV dal ritiro di Dimaro Folgarida. Di seguito le sue dichiarazioni ai nostri microfoni:

“Buona organizzazione, ci stiamo avvicinando alla fine del ritiro e possiamo dirlo. Il Comune e la Val di Sole si sono impegnati molto, anche il Calcio Napoli ha allestito un cartellino con allenamenti, eventi, incontro con squadra ed allenatore. Chi è venuto qui quest’anno si è divertito! Conte ha fatto le sue giuste richieste, è un grandissimo allenatore, uno dei più grandi al mondo per una grande squadra. La società sta crescendo e crescono anche le esigenze tecniche. Siamo stati contenti di affiancare il Napoli. Il Comune, l’APT e la Provincia autonoma di Trento ha realizzato un secondo campo non regolamentare per non utilizzare troppo il campo che viene usato per le amichevoli. Cresce il Napoli e cresciamo anche noi sotto tutti i punti di vista. L’aggiunta della Curva Meledrio è importante, le persone devono poter assistere agli allenamenti. Siamo contenti di poter dare spazio a tutti. Nuovo accordo? Sono ormai 15 anni che lavoriamo assieme. C’è la volontà di proseguire, siamo orgogliosi di avere il Napoli qui. Sarebbe davvero un peccato non proseguire anche nei prossimi anni. Abbiamo stimato tra allenamenti ed amichevoli oltre 50mila spettatori presenti. Sold out le due amichevoli? È bellissimo. Direi che siamo tutti contenti, spero lo siano anche il mister ed calciatori che hanno sicuramente messo benzina in corpo per una stagione importante”.