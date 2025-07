Napoli-Catanzaro live, segui l'amichevole degli azzurri su CalcioNapoli24 | DIRETTA VIDEO

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale e video da Carciato dell'amichevole Napoli-Catanzaro. Quest'oggi, dopo sedici allenamenti per il Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole, ci sarà la prima amichevole degli azzurri. Alle ore 18, infatti, al campo di Carciato, andrà in scena SSC Napoli-Catanzaro, prima uscita stagionale della SSC Napoli 2025/2026.

Amichevole Napoli Catanzaro: diretta video da Dimaro

Dalle ore 16:45 saremo in diretta per il pre-partita di Napoli-Catanzaro, visibile su CalcioNapoli24 TV: sia sul canale 79 del digitale terrestre (Napoli e Caserta) che sul nostro canale Youtube. Dopo l'ampio pre-partita dallo stadio di Carciato con i nostri inviati Russo, Guardasole, Lombardi e Nicotra, dalle ore 18:00 vi sarà la partita con la LIVE REACTION a cura di Ciro Novellino. Poi, dopo il match, il post-partita con le interviste ai protagonisti e gli Highlights Video di Napoli-Catanzaro. E stileremo i Top & Flop con le pagelle della prima amichevole di stagione.