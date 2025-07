Club calcistici tra passato, presente e futuro": tavola rotonda organizzata dal Coordinamento Fans Partenopei Nel Mondo, presenti i campioni dello sport campano

Sabato 26 luglio 2025, dalle 14:00 alle 16:00, si terrà al Teatro Comunale di Dimaro (TN) una tavola rotonda/incontro sul tema "Club calcistici tra passato, presente e futuro - Aspettative dei supporter organizzati in Club".

L'evento è aperto a rappresentanti di club, tifosi e giornalisti

Organizza il Coordinamento Fans Partenopei Nel Mondo, associazione iscritta alla Camera di Commercio dal 2019 che conta ad oggi ventuno Club Napoli e Associazioni in Italia e nel mondo. Tra i coordinatori, ci sono campioni napoletani dello sport e personaggi che danno lustro ai nostri gruppi come: il pugile olimpionico Patrizio Oliva, stelle del Napoli come il portiere Claudio Bandoni, i calciatori Ciro Muro e Giuseppe Volpecina, il pallanuotista Franco Porzio.