Lorenzo Insigne alla Lazio? Il fratello Roberto: "Ha sicuramente un buon rapporto con Sarri"

Roberto Insigne, attaccante dell’Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia a proposito dell’interessamento della Lazio per suo fratello Lorenzo Insigne. Di seguito uno stralcio del suo intervento:

“Devo fare gol contro la Lazio? Sono pronto, ma spero di fare gol in altre partite, dico la verità. Ho sentito mio fratello Lorenzo, mi ha detto che guarderà la partita. Se la guarderà dagli spalti? No, è in vacanza e si sta rilassando un pochino. Non so se studierà la Lazio, domani guarderà l’Avellino. Non guarderà solo me, è contento della mia scelta e guarderà tutta la squadra. Lui e Sarri hanno sicuramente un buon rapporto”.