Gattuso chiama Conte, il CT vara il blocco Napoli con 6 convocati. Previsto blitz a Castel Volturno

Ultimissime calcio Napoli - Gennaro Gattuso, CT della Nazionale, ha telefonato ad Antonio Conte. I due hanno avuto un lungo colloquio telefonico con Gattuso che andrà a far visita alla squadra azzurra dopo il ritiro di Castel di Sangro come spiega Il Mattino. I due allenatori hanno parlato dei calciatori italiani che compongono la rosa dei Campioni d'Italia. Gattuso sembra voglia affidarsi a quello che si può definire un vero e proprio blocco Napoli per la Nazionale.

Gattuso telefona Conte

Come si legge su Il Mattino, il nuovo CT della Nazionale sembra orientato a convocare ben 6 calciatori del Napoli. Il primo è sicuramente Matteo Politano che Luciano Spalletti non ha preso in considerazione negli ultimi mesi. Poi toccherà ad Alex Meret, Alessandro Buongiorno, Giacomo Raspadori e Giovanni Di Lorenzo. A questo gruppo si aggiungerà anche Lorenzo Lucca sul quale Gattuso ha grande fiducia.