CorSera - Ndoye indeciso se accettare il Napoli o fare il salto di carriera andando in Premier League

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive su Ndoye:

"Definita la pratica relativa ai portieri, Giovanni Manna potrà alzare la proposta al Bologna per Dan Ndoye, in dubbio se accettare la corte dei campioni di Italia oppure optare per il salto di carriera in Premier League, al Nottingham Forrest. I campani che già hanno messo sul piatto numeri da mille e una notte (9 milioni di prestito, 26 di riscatto e 5 di bonus) sono pronti all’offertona da “o la va o la spacca”: pacchetto da 45 milioni complessivi più percentuale di futura rivendita. Basterà? Problema: l’esterno è lusingato dall’interesse degli inglesi che pur hanno minori risorse da investire (30 milioni complessivi per il club di De Laurentiis)".