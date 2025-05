Il portiere Alex Meret ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Cronache di Napoli. Tra le altre cose, il portiere del Napoli ha parlato di Romelu Lukaku.

"Ha la mentalità di chi non si accontenta mai. Romelu ha già vinto, sa come si fa. Per noi è un giocatore fondamentale. Ha segnato tanti gol e soprattutto ha fornito assist decisivi. Finora si è reso protagonista di una stagione eccellente”.