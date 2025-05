Infortunati Napoli: il dato aggiornato ed il confronto con la scorsa stagione | FOCUS

Il trauma distorsivo alla caviglia di Stanislav Lobotka si aggiunge alla lista degli infortuni che hanno colpito in questa stagione il Napoli. In teoria - giocando una sola gara a settimana - la casella infortuni sarebbe dovuta essere vuota o quasi. Ed invece non è stato così. Gli infortuni rappresentano una variabile imponderabile nel calcio. Se uno potesse prevederli sarebbe di diritto l’erede del famoso Mago di Arcella o altri simili. Scherzi a parte, questa stagione del Napoli non può dirsi soddisfacente sotto il profilo degli infortuni.

Infortunati del Napoli

Entrare nel merito della questione spetta a chi di professione fa il medico oppure il preparatore atletico. Nessuno - almeno noi - intende in alcun modo puntare il dito contro il gruppo di lavoro di Conte, lo staff medico o tirare fuori la questione - chiamata in causa dallo stesso allenatore qualche settimana fa - dei campi d’allenamento del centro sportivo di Castel Volturno. Fatta questa doverosa premessa, siamo andati a conteggiare il numero di infortuni avuti finora dagli azzurri.

Numeri alla mano sono (finora) 21 gli infortuni che hanno colpito la rosa a disposizione di Antonio Conte. Di questi, 18 sono stati di natura muscolare e 3 di natura traumatica. I calciatori che in questa stagione sono stati più colpiti da infortuni sono stati: Buongiorno (2 muscolari e 1 traumatico), Spinazzola (3 muscolari) e Mazzocchi (2 muscolari e 1 traumatico). Facendo un confronto con la passata stagione tenendo presente anche il diverso numero di gare giocate nelle due stagioni, il numero attuale degli infortunati è nettamente inferiore. La scorsa stagione si chiuse con 44 infortuni di cui 23 muscolari e 11 traumatici.