Walid Cheddira, attaccante del Frosinone ma di proprietà del Napoli, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Due anni fa era in C, domenica ha segnato il primo gol in A.

"Bellissima sensazione. Sarà banale, ma è il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a calcio".

Lei è di proprietà del Napoli, che non sta attraversando un gran periodo.

"Rimangono tra le favorite per lo scudetto, i valori sicuramente verranno fuori".