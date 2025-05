Donati: "Lavoro pazzesco di Conte a Napoli, ma per il futuro..."

L'allenatore ed ex centrocampista Massimo Donati ha parlato a Tuttomercatoweb in vista della partita di stasera tra Napoli e Genoa: “Sulla carta le motivazioni tra le due squadre sono totalmente diverse. Il Genoa ha raggiunto l’obiettivo, il Napoli si gioca qualcosa di incredibile”.

Scudetto: per l’Inter passa in secondo piano? Ha una Champions da conquistare…

“Normale che voglia tenere viva la possibilità di vincere lo Scudetto. È sempre un obiettivo importante. Anche perché realmente oggi l’Inter non ha nulla in mano. Deve provarci. Le motivazioni sono alte: lo Scudetto non è facile da vincere, è una cavalcata”

Che mercato si aspetta dai nerazzurri?

“Tanto dipenderà se porterà a casa i trofei o no. Se dovesse vincere a livello di feeling potrebbe cambiare tutto. E di conseguenza poi si faranno delle valutazioni. Poi Marotta si muove sempre con largo anticipo. Tra un mese potranno esserci grandi gioie o grandi delusioni”.

Il Napoli e Conte andranno avanti insieme?

“Che il Napoli possa vincere due scudetti in tre anni è qualcosa di incredibile. Il lavoro di Conte è pazzesco, non mollerà un centimetro da qui alla fine. Il tecnico punta sul gruppo e sull’andare a mille all’ora. Ma servono garanzie per il futuro”.

L’Atalanta e il dopo Gasperini: chi?

“Mi piacerebbe che restasse Gasperini: quello che ha fatto è qualcosa di incredibile. Mi auguro che possa rimanere. L’Atalanta sta a Gasp e viceversa”.

Il Bari con la sconfitta contro il Cittadella ha perso l’occasione di fare i playoff.

“Dispiace. Perché la squadra è buona. Bari la conosco bene: il tifoso vuole vedere che la squadra dà tutto e sputi sangue, probabilmente non l’hanno vista. Il Bari non può stare fuori dai playoff. Spero che vada sempre meglio”.

E lei mister? Pronto a tornare in pista?

“Non vedo l’ora di ripartire. C’è già stata qualche chiacchierata. Sono carico come sempre”.