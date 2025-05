Calciomercato Napoli, trattativa spedita anche per Gutierrez: la situazione

A 3 giornate dal termine in Serie A, il calciomercato Napoli è già vivo tra la suggestione Kevin De Bruyne per la trequarti, l’obiettivo Jonathan David in attacco e una terza operazione relativa alla difesa: ovvero Miguel Gutierrez Ortega del Girona come conferma Il Mattino di oggi.

Calciomercato Napoli, trattativa anche per Gutierrez

Si tratta anche in questo caso, tuttavia si registra una differenza ancora notevole tra domanda offerta considerando la richiesta spagnola di 30 milioni di euro a fronte della proposta partenopea di circa la metà.

Ciononostante i contatti proseguono e si intensificano anche coi suoi agenti. Per lo spagnolo di 23 anni 36 partite, 2 goal e 6 assist quest’anno impiegato come esterno di centrocampo a sinistra.