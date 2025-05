Ultimissime Inter: grana Lautaro Martinez per Simone Inzaghi. Il centravanti argentino, che ha recuperato in extremis per il match di Champions contro il Barcellona, salterà la gara di stasera contro il Torino e non solo.

Infortunio Lautaro, salterà anche Inter-Lazio

Secondo gli ultimi aggiornamenti da Milano, infatti, anche per preservarlo in ottica della finalissima Europea, il bomber darà forfait anche per Inter-Lazio della prossima giornata. A questo punto dovrebbe essere arruolatile solo per Como-Inter dell’ultima giornata.