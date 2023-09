Rudi Garcia e il suo Napoli si giocano solo i tre punti contro l'Udinese, e null'altro. A ribadirlo è l'edizione in edicola oggi de Il Mattino che sottolinea come il tecnico francese non abbia la panchina in bilico, e che contro l'Udinese domani sera al Maradona si gioca soltanto i tre punti. De Laurentiis, infatti, neppure per mezzo secondo ha preso in considerazione l’idea di mandare all’aria il progetto avviato a giugno.