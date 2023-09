Dove abita Natan a Napoli? Ha preso la casa che fu di Ancelotti e Higuain

Il nuovo acquisto Natan si sta ambientando in tutti i sensi a Napoli. Il giovane centrale brasiliano ha voluto prendere casa al centro della città ed è già stato beccato con amici sulle varie spiagge della costiera.

Dove abita Natan

Dove abita Natan? Casa scelta

Napoli - Ma la domanda che si fanno alcuni tifosi è: dove abita Natan a Napoli? Il nuovo acquisto del Napoli ha trovato casa e adesso vive nell'appartamento dove hanno abitato in passato Ancelotti e Higuain (si tratta di una casa a Parco Matarazzo, in via Tasso, ndr) Il giocatore spesso arriva allo stadio con il suo connazionale ex romanista Juan Jesus che lo ha molto aiutato in questa fase di avvio e rodaggio. A riportarlo è Il Mattino.