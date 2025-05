Formazioni ufficiali Roma-Fiorentina: le scelte di Ranieri e Palladino

Formazioni ufficiali Roma-Fiorentina: gara decisiva per la 35ª giornata di Serie A. Si gioca alle 18.00.

All’Olimpico va in scena un interessantissimo scontro diretto per l’Europa: i giallorossi sono sesti con 60 punti, mentre la Fiorentina segue ad una sola lunghezza, ottava con 59. In palio c’è un pezzo importante della prossima stagione europea.

Formazioni ufficiali Roma-Fiorentina

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Pellegrini, Angelino; Shomurodov, Dovbyk.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Comuzzo; Parisi, Mandragora, Ndour, Richardson, Gosens; Zaniolo, Kean.

Prossima giornata Serie A

Milan-Bologna venerdì 9 maggio, ore 20.45

venerdì 9 maggio, ore 20.45 Como-Cagliari sabato 10 maggio, ore 15.00

sabato 10 maggio, ore 15.00 Lazio-Juventus sabato 10 maggio, ore 18.00

sabato 10 maggio, ore 18.00 Empoli-Parma sabato 10 maggio, ore 20.45

sabato 10 maggio, ore 20.45 Udinese-Monza domenica 11 maggio, ore 12.30

domenica 11 maggio, ore 12.30 Verona-Lecce domenica 11 maggio, ore 15.00

domenica 11 maggio, ore 15.00 Torino-Inter domenica 11 maggio, ore 18.00

domenica 11 maggio, ore 18.00 Napoli-Genoa domenica 11 maggio, ore 20.45

domenica 11 maggio, ore 20.45 Venezia-Fiorentina lunedì 12 maggio, ore 18.30

lunedì 12 maggio, ore 18.30 Atalanta-Roma lunedì 12 maggio, ore 20.45

Altri big match all'orizzonte per questo finale mozzafiato.