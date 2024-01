Difesa Napoli, torna in corsa Lenglet ma c'è l'alternativa: il suo arrivo dipende da Dragusin

La squadra di Mazzarri balla in difesa, come si evince ancora di più in questo ultimo periodo. Il mercato invernale arriva al momento giusto per provare a mettere una toppa.

Lenglet

Il Napoli torna su Lenglet

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, risalgono le quote di Lenglet che solo nelle ultime tre gare è diventato titolare nell’Aston Villa dopo una prima fase di stagione tutt’altro che felice con una serie infinite di panchine infilate una dopo l’altra. Ma piace anche Dier del Tottenham dove se dovesse arrivare Dragusin ci sarebbe necessità di cedere un centrale.

