Caressa: "Voglio dire una cosa a chi parla male di De Bruyne!"

Fabio Caressa ha parlato di Kevin De Bruyne sul suo canale YouTube rispondendo a quei tifosi che avrebbero criticato il centrocampista belga, accusandolo di essere troppo vecchio e appesantito per la Serie A.

Ho visto molte polemiche su De Bruyne che dicono già alcuni tifosi del Napoli che è lento, che gioca con freno a mano tirato. Innanzitutto si sta ambientando, anche lui ha bisogno di ambientarsi in un nuovo campionato. Viene da campionati non facili da un punto di vista fisico. È stato male praticamente da prima della finale giocata con l'Inter due stagioni fa e ha avuto sempre problemi. Poi anche lui è un pochino più in là con gli anni, però ragazzi stiamo parlando del più forte centrocampista europeo per anni, stravedo per lui, è uno che la palla la mette dove vuole. Vedrete che capirà come giocare anche nel calcio italiano in maniera adeguata. Io credo che possa veramente dare una svolta anche di mentalità a livello europeo. Quindi piano con le critiche a De Bruyne, andateci molto cauti.