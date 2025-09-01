Le pagelle di TMW: Napoli regina del mercato! Colpi mirati in tutti i reparti e con netto anticipo

Le pagelle di TMW: Napoli regina del mercato! Colpi mirati in tutti i reparti e con netto anticipo

?La redazione di Tuttomercatoweb compila le pagelle del calciomercato e il voto più alto è per il Napoli:

  • Napoli 8 - La regina del mercato è la società di Aurelio De Laurentiis. Colpi mirati, in tutti i reparti, in netto anticipo rispetto a tutte le altre. Milinkovic-Savic in porta, Beukema e Marianucci in difesa, Elmas a centrocampo, Gutierrez e Lang sugli esterni e Lucca in attacco, oltre chiaramente al colpo dell'estate: Kevin De Bruyne, che mai e poi mai ci saremmo aspettati di vedere in Italia. Poi succede una cosa tanto grave quanto imprevedibile, l'infortunio a Romelu Lukaku. E il Napoli che fa? Prende e acquista Hojlund dal Manchester United. Meglio di così era difficile da fare.
