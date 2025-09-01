UFFICIALE - Nuovo avventura per Arokodare: confermato l'approdo in Premier League

Calciomercato internazionale, nuova avventura per Tolo Arokodare seguito anche dalla SSC Napoli prima dell’affondo poi vincente per Rasmus Hojlund.

L’attaccante ha firmato col Wolverhampton come annunciato dal club di Premier League: “I Wolves hanno completato l'ingaggio dell'attaccante del Genk e nazionale nigeriano Tolu Arokodare con un contratto quadriennale con opzione di 12 mesi.

Il 24enne si trasferisce al Molineux dopo aver vinto la Scarpa d'Oro della Pro League belga la scorsa stagione, avendo segnato 21 gol in campionato e 23 in tutte le competizioni.

L'attaccante, alto 1,98 m, ha militato nelle giovanili del suo paese d'origine ed è arrivato in Europa per la prima volta con la squadra lettone del Valmiera nel 2019, giocando regolarmente a 18 anni e dimostrando fin da subito un grande fiuto del gol, con 22 gol in 34 partite.