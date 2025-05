De Laurentiis in tribuna per Napoli-Genoa? Il presidente oggi torna dalle Maldive

Aurelio De Laurentiis si è goduto le ultime due vittorie del Napoli dalle Maldive. Il presidente si è concesso qualche giorno di relax con la famiglia. Dopo il successo contro il Torino che ha permesso agli azzurri di accumulare un prezioso +3 sull'Inter, De Laurentiis scrisse anche un messaggio molto importante su X. Adesso però c'è il Genoa al Maradona ed il numero uno della SSC Napoli, probabilmente, sarà presente al Maradona.

De Laurentiis in vacanza alle Maldive

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis rientrerà in giornata dalle Maldive. Probabilmente, anche se per adesso non arrivano conferme ufficiali, il numero uno della SSC Napoli potrebbe assistere alla gara di domenica allo stadio Maradona contro il Genoa.