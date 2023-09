De Laurentiis difende Garcia? C’è una coincidenza strana di messaggi per certi versi inquietanti

Ultime notizie Napoli - C’è una coincidenza strana di cinguettii, per certi versi inquietanti, almeno guardando le cose nell’ottica di Rudi Garcia. E riguardano il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Domenica sera un tweet tempestivo, e non da tutti compreso: «Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti».

"Un modo per dare un segnale di sostegno all’allenatore. Un concetto simile a fine novembre del 2019 dopo la qualificazione agli ottavi di Champions «Bravo l’allenatore e bravi i nostri calciatori. Con Ancelotti e con questa squadra due vittorie e un pareggio contro un Liverpool stracampione». Meno di due settimane dopo Carletto veniva esonerato. Non c’è dubbio che se non arriverà una svolta sui risultati anche la posizione di Garcia diventa a rischio"