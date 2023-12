De Laurentiis annuncia rinnovo Osimhen, CorSport frena: lui e Calenda dovranno ancora parlare

Napoli calcio - In questi giorni De Laurentiis ha dichiarato che il prolungamento contrattuale di Victor Osimhen è in dirittura d'arrivo. Un passaggio importante per il futuro del Napoli. Stando però a quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, la discussione tra ADL e l'agente Calenda non sarebbe del tutto entrata ancora nel vivo tanto da portare alla firma immediata.

Rinnovo contratto Osimhen Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: