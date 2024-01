CorSport - Traore secondo acquisto del Napoli: il calciatore attende di sapere quando effettuerà le visite mediche

Calciomercato Napoli - Hamed Junior Traore può essere considerato praticamente il secondo acquisto del Napoli in questa sessione di mercato secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Il calciatore attende soltanto di sapere quando partire per l'Italia ed effettuare le visite mediche di rito per mettersi a disposizione di Walter Mazzarri.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"L’ivoriano, che in Inghilterra con il Bournemouth non ha avuto fortuna (181 minuti complessivi, gli ultimi 8 in Premier a fine settembre con il Brighton, poi la malaria), aspetta solo di capire come e quando atterrare in Italia per le consuete visite mediche. Napoli e Bournemouth stanno chiacchierando intorno a quegli ossessionanti dettagli di un prestito che potrebbe trasformarsi in riscatto (con diritto, non con obbligo)".