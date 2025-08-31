CorSera - ADL si "piega" al volere del tifo: torna Decibel Bellini, ecco cos'era successo con lo speaker

L'edizione odierna del Corriere della Sera torna sul "caso" Decibel Bellini:

"«Le cose finiscono, ma quel giorno non è oggi». Lo speaker del Napoli Decibel Bellini annuncia così nel pomeriggio di ieri sui social il suo ritorno allo stadio Maradona (in realtà non era mai mancato nelle 72 ore del suo licenziamento) decretando la parola fine a un «pasticciaccio» in cui poi tutti ne escono eroi: lui, Decibel, acclamato dai tifosi come il narratore unico della storia vincente del club, dei successi e dei due scudetti; eroe De Laurentiis che si «piega» alla sollevazione popolare (e mediatica) e clamorosamente torna sui suoi passi [...]

Bellini resta in silenzio per qualche ora, salvo affidare sempre ai social, un messaggio semplice: «Ho dato il massimo, non è stato abbastanza». Partecipa a un evento di un altro club campano, la Nocerina, e si propone come voce ufficiale. Scherza, provoca. Si appella proprio a una legge del calcio: non è finita finché non è finita. E aspetta. Del resto, sono più di due settimane che è sospeso, spera che il Napoli gli spieghi, lo incontri. L’allontanamento dal club avviene a metà agosto mentre la squadra è in ritiro a Castel di Sangro, ed è improvviso: lui ha presentato un evento in piazza per il club, il giorno successivo fa le valigie. Perché? In questi casi i motivi possono essere molteplici, non tutti nobili e legati a una sfera affettiva. Il business va oltre la passione, la poesia e l’entusiasmo. A volte è forte, crudo. Ma non quanto la forza mediatica del tifo che ha chiesto e ottenuto il reintegro dello speaker e l’esordio della società che fa capo a Geolier (Timo Suarez compreso). Tutti insieme, appassionatamente: Decibel e De Laurentiis si sono stretti la mano, Napoli ritrova la sua icona. Le cose non finiscono oggi".