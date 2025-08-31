Elmas saluta il Torino: "Esperienza memorabile, voglio dire una cosa ai tifosi granata"

Social  
ElmasElmas

Eljif Elmas è ormai prossimo al ritorno al Napoli, mancano di fatto solo gli annunci ufficiali. Intanto il centrocampista macedone ha salutato su Instagram il Torino, squadra in cui ha militato in prestito negli ultimi sei mesi. 

Ecco il suo messaggio:

"Voglio ringraziare di cuore il Torino per tutto quello che ha fatto durante il mio periodo con la maglia granata. Alla dirigenza, allo staff, ai miei compagni di squadra e soprattutto ai tifosi: grazie per il supporto e per aver reso il periodo a Torino un’esperienza memorabile. Mi sono davvero divertito, mi avete fatto sentire a casa, auguro a tutti voi il meglio per il futuro!".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo MilanMilanECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 10º

    logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top