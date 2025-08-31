Elmas saluta il Torino: "Esperienza memorabile, voglio dire una cosa ai tifosi granata"

Eljif Elmas è ormai prossimo al ritorno al Napoli, mancano di fatto solo gli annunci ufficiali. Intanto il centrocampista macedone ha salutato su Instagram il Torino, squadra in cui ha militato in prestito negli ultimi sei mesi.
Ecco il suo messaggio:
"Voglio ringraziare di cuore il Torino per tutto quello che ha fatto durante il mio periodo con la maglia granata. Alla dirigenza, allo staff, ai miei compagni di squadra e soprattutto ai tifosi: grazie per il supporto e per aver reso il periodo a Torino un’esperienza memorabile. Mi sono davvero divertito, mi avete fatto sentire a casa, auguro a tutti voi il meglio per il futuro!".