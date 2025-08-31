Genoa-Juventus, le formazioni ufficiali: le scelte di Vieira e Tudor
Riprende oggi alle 18:30 la 2^ giornata di Serie A e tra le due partite che inaugurano la domenica del campionato italiano troviamo anche la sfida tra Genoa e Juventus.
Di seguito le formazioni ufficiali del match.
- GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Ellertsson; Colombo. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Vitinha, Messias, Gronbaek, Malinovskyi, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Marcandalli, Cuenca, Fini, Venturino. Allenatore: Patrick Vieira.
- JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Joao Mario; Conceicao, Yildiz, David. A disposizione: Pinsoglio, Fuscaldo, Koopmeiners, Vlahovic, Gonzalez, Adzic, Kostic, McKennie, Rugani. Allenatore: Igor Tudor.
