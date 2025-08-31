Dal Belgio - Il Manchester United piomba su Stiller dello Stoccarda: può liberare Mainoo?

Calcio Mercato  
MainooMainoo

Calciomercato Napoli - Quello di Kobbie Mainoo, 20enne centrocampista del Manchester United, Ã¨ uno dei profili attenzionati dal NapoliÂ in queste ultime ore di mercato. Il giovane talento vuole lasciare lo United, ma al momento il club inglese fa muro in cerca di un sostituto.Â 

Un possibile colpo di scena potrebbe arrivare a breve, come riportato dall'esperto di mercato e giornalista di Sky Sport Svizzera Sacha Tavolieri:

"La delegazione del Manchester United Ã¨ attualmente a Stoccarda per completare l'acquisto di Angelo Stiller!Â Sono in corso i colloqui con il centrocampista tedesco, che si aspetta di concludere l'affare".

