Real Madrid, occhi su Cambiaso: in estate alla Juve può arrivare una offerta da 45 milioni

Il Real Madrid guarda in Italia per il 2024-2025. E il giocatore nei radar è Andrea Cambiaso, protagonista finora di un’ottima stagione con la Juventus di Massimiliamo Allegri. Quella del ragazzo nato a Genova e cresciuto nel vivaio rossoblù, è stata una escalation di affidabilità costruita sulla fascia sinistra, di cui da metà novembre è diventato proprio padrone indiscusso. Sembra che l'idea fosse attuale già per gennaio, ma il club spagnolo ha capito che non era il tempo giusto per andare a bussare alla porta del club bianconero. Il gradimento però è alto ed è targato Carlo Ancelotti e famiglia, dunque il figlio Davide, suo fidatissimo assistente. Significa sostanzialmente una cosa: che l’intenzione sarebbe quella di andare dritti alla prossima sessione estiva e fare un’offerta da Real, tra i 40 e i 50 milioni, scrive oggi il Corriere dello Sport.