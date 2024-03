CorSport promuove Calzona: un punto vitale per le speranze europee. Mantiene l'imbattibilità che non è poco

Napoli - Il Corriere dello Sport dà sufficienza piena a Francesco Calzona dopo il pareggio contro l'Inter:

"Un punto d’oro, fondamentale, vitale per le speranze europee del Napoli. Interrompe la striscia vincente dell’Inter nel 2024, mantiene l’imbattibilità in campionato (3 pareggi e 2 vittorie) e soprattutto la testa alta, cose non scontate considerando la situazione: l’avversario, lo svantaggio, la delusione in Champions, l’assenza di Osimhen.

La produzione offensiva e il gioco verticale che lui adora si vedono solo a tratti, anche perché i nerazzurri hanno codici a memoria e intensità notevolissima, ma la reazione resta e l’aggressione alta funziona sempre meglio. La squadra deve abituarsi al suo modo di difendere orientato sulla zona: il gol dell’Inter ricorda quello di Fermin con il Barça".