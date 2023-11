CorSport - Mazzarri aveva immaginato il 3-4-3 per il Napoli: ecco perché ha cambiato idea

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta come Walter Mazzarri si sia praticamente convertito al 4-3-3 per allenare il Napoli:

"Non lo aveva, forse, neppure immaginato tra le sue mani, magari 3-4-3, ma quando De Laurentiis ha chiamato s’è convinto che non bisognava fermarsi all’apparenza e alla propria ideologia, e si è convertito: 4-3-3, con chiodi sistemati qua e là, come quella volta, quando ripartendo dal basso arrivò prima in Europa League e poi in Champions e per un po’ vide pure lo scudetto da vicino".