CorSport - Invasione tifosi Napoli al Bernabeu: ufficialmente in 3800 ma potrebbero essere molti di più

Notizie Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul numero di tifosi napoletani che questa sera sarà presente al Santiago Bernabeu per Real Madrid-Napoli:

"Nel chiacchiericcio tra la gente, quei 3.800 tifosi che sono dotati di biglietto sarebbero già cresciuti, in maniera palpabile, e c’è chi sospetta che si possa persino abbattere - senza avere la possibilità di conteggiare, però - il muro dei cinquemila: sarà per questo, o semplice per cautela, che il Napoli s’è speso ed ha suggerito di "non indossare sciarpe o maglie, né di utilizzare bandiere, per chi avrà trovato posto in un settore del Bernabeu che non sia quello ospite".