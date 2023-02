CorSport - Il Napoli fa i conti scudetto: ecco quanti punti bastano da qui alla fine

Calcio Napoli - La scaramanzia a Napoli è più che mai ancora di più un obbligo se guardiamo la classifica della serie A. A Castel Volturno nessuno ha voglia di girarsi per guardare gli inseguitori. Tutti sono concentrati, testa sul manubrio e pedalando ancora più forte di prima perchè niente è stato ancora fatto e scritto. Tuttavia diventa inevitabile che si possano però fare due conti sul punteggio che basterebbe al Napoli per diventare campione d'Italia.

Quanti punti servono per vincere scudetto?

La prima pagina del Corriere dello Sport questa mattina in edicola scrive che il Napoli fa i conti per lo scudetto. Per il quotidiano, gli azzurri potrebbero concedersi il lusso di perdere 4 gare da qui alla fine del campionato arrivando anche a quota 95. Ovvero basterebbero 42 punti. L'Inter, attualmente seconda, dovrebbe vincerle tutte per arrivare almeno a 94. Sono però numeri che lasciano il tempo che trovano. Luciano Spalletti, così come la squadra, pensa gara dopo gara. L'unico obiettivo in mente è quello di fare bottino pieno a La Spezia.