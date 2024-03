Corbo: "Il disagio del Napoli ha due origini! Raspadori è stato carta velina..."

Antonio Corbo, giornalista, commenta Inter-Napoli 1-1 nel suo consueto editoriale sulle colonne di Repubblica:

"Il disagio del Napoli nel primo tempo ha due origini. Il romano Federico La Penna concede abbastanza all’Inter negli scontri, non può fare a meno di ammonire Pavard che intimorisce Kvara, è rude nel fermare il fantasista georgiano se supera Darmian. Ma tutto il Napoli rivela anche una insostenibile leggerezza di struttura. Rimedia per fortuna del Napoli un superlativo Meret con una serie di interventi, felice intuito e buona tecnica.



Calzona non perde la calma, esemplare compostezza nelle buriane. Se Politano dà tutto se stesso rientrando con grande spirito di sacrificio, debole è l’influenza di Raspadori sulla partita. È carta velina contro la monumentale difesa interista. Ci si aspetta l’ingresso di Osimhen ma Calzona ne riconosce la precarietà. Prova quindi con Simeone. E indovina un altro cambio che sulle prime sorprende. Il fragile nell’impostazione ma tecnico e collaborativo Traorè nella protezione esce per Cajuste. Si rivela un’ottima decisione anche la seconda. È di aiuto anche Simone Inzaghi che sottovaluta le residue risorse del Na poli e considera l’Inter provata nelfisico e nel morale dalla faticosa esclusione dalla Champions in Spagna con il poderoso Atletico Madrid".