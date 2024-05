Convocati Italia: Politano tagliato fuori a sorpresa da Spalletti, la reazione

Napoli - A fare notizia infatti è l'esclusione di Matteo Politano dalla Nazionale di Luciano Spalletti. L'esterno offensivo è stato tagliato fuori un po' a sorpresa dal Ct, ironia della sorte ancora una volta alla vigilia di un campionato Europeo (tre anni or sono fu il predecessore Mancini a dargli il ben servito). Non sono bastati a Politano i nove gol conditi da 10 assist in questa stagione (tra campionato e Champions) per convincere il suo ex allenatore con cui ha brindato allo scudetto lo scorso anno. E' chiaro che l'attaccante del Napoli non ha preso bene la scelta e sia rimasto deluso.