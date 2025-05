Osimhen è la prima scelta della Juventus! TMW: Manchester defilato, ma c'è una terza pista

Niccolò Ceccarini, giornalista di TuttoMercatoWeb, fa il punto sul calciomercato del Napoli annunciando la strategia del club partenopeo per l'estate 2025: "Il Napoli progetta il futuro per costruire una squadra più forte anche in vista della Champions League. La società azzurra ha intenzione di piazzare un colpo per reparto".

Anche quest'estate, però, il mercato del Napoli passerà anche dal futuro di Osimhen. A tal proposito, Ceccarini su TMW riporta che: