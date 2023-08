CdM - Il Napoli sta per chiudere l'operazione di mercato dell'estate

Come riportato dall'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, Victor Osimhen è ripartito allo stesso modo, facendo gol. Nella scorsa stagione ne ha fatti 32 tra serie A e Champions League, a Frosinone ha iniziato il campionato con una doppietta decisiva per la vittoria degli azzurri. Il suo rinnovo è l’operazione dell’estate, il Napoli ha rinunciato all’offerta di 120 milioni di euro dell’Al Hilal e la trattativa è alle battute finali ma c’è ancora da lavorare per arrivare all’accordo che in larga misura è stato impostato.