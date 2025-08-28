Cagliari, Pisacane: "Con il Napoli non è una gara come le altre, non dovremo avere paura. Vi do una notizia su Gaetano"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La partita contro il Napoli non sarà come tutte le altre. È una partita particolare per me, ma vale lo stesso 3 punti. Da parte nostra ci dev’essere spirito di sacrificio e coraggio. Noi giochiamo per vincere, anche se ci aspetta una gara molto difficile. È vero, il Napoli si è rinforzato con De Bruyne, Lang e Lucca, ma noi non dobbiamo avere paura. Gaetano? Potrebbe giocare dall’inizio: ha messo minuti nelle gambe. Dopo l’arrivo di Palestra, mi aspetto dei rinforzi, ma sono fiducioso. Lui può giocare su entrambe le fasce. È già pronto per giocare sia dall’inizio che durante la gara, ci sarà molto utile. Se mi aspetto dei gol dai centrocampisti? Bisogna avere determinate caratteristiche, sia per i tiri da fuori che per gli inserimenti. Borrelli ha esordito bene, mi è piaciuto l’approccio alla gara. Ha dato tutto ed è questo quello che voglio".