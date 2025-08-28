Cagliari, Pisacane: "Con il Napoli non è una gara come le altre, non dovremo avere paura. Vi do una notizia su Gaetano"

Le Interviste  
Cagliari, Pisacane: Con il Napoli non è una gara come le altre, non dovremo avere paura. Vi do una notizia su Gaetano

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La partita contro il Napoli non sarà come tutte le altre. È una partita particolare per me, ma vale lo stesso 3 punti. Da parte nostra ci dev’essere spirito di sacrificio e coraggio. Noi giochiamo per vincere, anche se ci aspetta una gara molto difficile. È vero, il Napoli si è rinforzato con De Bruyne, Lang e Lucca, ma noi non dobbiamo avere paura. Gaetano? Potrebbe giocare dall’inizio: ha messo minuti nelle gambe. Dopo l’arrivo di Palestra, mi aspetto dei rinforzi, ma sono fiducioso. Lui può giocare su entrambe le fasce. È già pronto per giocare sia dall’inizio che durante la gara, ci sarà molto utile. Se mi aspetto dei gol dai centrocampisti? Bisogna avere determinate caratteristiche, sia per i tiri da fuori che per gli inserimenti. Borrelli ha esordito bene, mi è piaciuto l’approccio alla gara. Ha dato tutto ed è questo quello che voglio".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top