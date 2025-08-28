CorSport - Oggi riprende la trattativa per Hojlund, Napoli e United hanno bisogno di chiudere entro lunedì

Calciomercato Napoli - la necessità. Ieri i contatti sono andati avanti fino a quando il mondo dei Red Devils non s’è fermato per la sfida di Carabao Cup contro il Grimsby Town, formazione di quarta divisione inglese. Hojlund, per la cronaca, è in uscita e non è stato convocato come ormai consolidata abitudine da qualche tempo a questa parte, ma ha fatto sentire il suo affetto ai colleghi e agli amici via social con un messaggio di forza e coraggio.

Calciomercato Napoli: Hojlund in arrivo

Il Corriere dello Sport dà gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per Hojlund al Napoli:

Oggi, insomma, la storia ricomincerà di buon mattino con le stesse intenzioni e l’identico obiettivo comune: uscire dalle sabbie mobili, trovare un accordo a metà strada e sbloccare l’affare il più presto possibile. Lo United ha bisogno di cedere un esubero e il Napoli ha la necessità di rinforzare un reparto improvvisamente dimezzato dopo l’uscita di scena di Lukaku, di certo scoperto e per forza di cose non più attrezzato per competere a certi livelli e su più fronti. L’idea, comunque, è che l’affare non vada considerato a rischio, o quantomeno non ancora. Ma guai a dimenticare che lunedì il mercato chiuderà porte e finestre, portando via con sé tutti i progetti e gli obiettivi fino a gennaio 2026. Inverno pieno. A volte gelido come l’ultimo.  

