"È Cassazione in area di rigore" Osimhen leader e goleador: le pagelle dei quotidiani

Calcio Napoli - Victor Osimhen ha segnato ancora una volta. L'attaccante ha sbloccato la gara ieri a Genova al termine di un'azione corale da applausi. Ecco le pagelle della stampa per il centravanti del Napoli.

Gazzetta 7 - Un gran gol perché costruisce l'azione dal basso prima di rifinirla con classe e precisione. Il Napoli aveva bisogno del suo cannoniere, già in doppia cifra, e trova anche un leader importante

Il Mattino 7,5 - Segna, procura l’espulsione di Rincon e tiene in apprensione da solo tuttala difesa della Sampdoria. Praticamente ci manca solo che faccia smettere di piove e poi completerebbe in 90 minuti tutto quello che c’è da fare per migliorare la serata ai tifosi da

casa e a quelli presenti allo stadio di Genova.

Corriere dello Sport 7 -È l’uomo dei sogni: gol da centravanti modernissimo, che vede cose... Ruba lo spazio, il tempo, la scena. È Cassazione