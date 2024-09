Caressa: "Il mio voto al calciomercato del Napoli"

Fabio Caressa ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo canale Youtube:

"Al Napoli 9, ha preso dei giocatori importantissimi. Anche la vicenda Osimhen è stata gestita secondo me in maniera giusta, le squadre non si possono più far ricattare da procuratori e giocatori. Uno sforzo importante del presidente De Laurentiis, alcuni giocatori in Italia secondo me faranno benissimo. Lukaku comunque con Conte ha dimostrato di giocare al meglio. I due che arrivano dall'Inghilterra sono due ottimi giocatori, che tra l'altro danno un ritmo al centrocampo che prima non c'era. Quindi anche ricambi a una squadra quasi sovradimensionata per il fatto che non fa le coppe. Forse manca qualcosina dietro, ecco sì manca qualcosina dietro, gli do 8,5 e non 9 perché manca qualcosina dietro".