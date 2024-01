Calciomercato Juventus: primo acquisto di Giuntoli, lo paga il Napoli

Calciomercato Napoli - Il Napoli aiuta la Juventus con il possibile primo acquisto del mercato di gennaio. Perché il presidente De Laurentiis sta provando a chiudere in queste ore l'arrivo di Dragusin per migliorare la difesa azzurra e a quel punto ci sarebbe un colpo immediato della Juve.

Tiago Djalo Juventus

Calciomercato Juventus: primo acquisto del 2024 pagato dal Napoli

Napoli - Sono ore calde queste del mercato di gennaio dove in Serie A potrebbero esserci tanti movimenti delle squadre italiane. Possibile primo colpo della Juventus con Cristiano Giuntoli che verrebbe aiutato dal suo ex presidente Aurelio De Laurentiis che sblocca il mercato della Juventus con l'acquisto di Tiago Djalo.

Proprio il Napoli potrebbe andare a far arrivare un colpo immediato alla Juve visto che i bianconeri hanno una percentuale di futura rivendita del 20% su Dragusin che lascerà il Genoa in questi giorni per firmare col Tottenham o col Napoli.

Un'affare da circa 25-30 milioni di euro quello di Dragusin e per questo motivo che alla Juventus arriverebbero 5-6 milioni che saranno subito investiti sul mercato che in questo momento è bloccato per mancanza di liquidità. Infatti, la Juventus avrebbe già raggiunto l'accordo col Lille per Tiago Djalo per 3,5 milioni, difensore che piace anche all'Inter che resterebbe beffata visto che aveva un principio di accordo col giocatore in scadenza a giugno 2024 per arrivare a costo zero.